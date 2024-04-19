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Произошедшее в начале апреля сильнейшее за 25 лет землетрясение на Тайване формально уже способно было повлиять на итоги деятельности TSMC во втором квартале, поэтому в отчётности за первый его последствия не упоминались. Зато, как поясняет Reuters, компания опубликовала отдельный документ, который описывает вероятный ущерб от этого стихийного бедствия для деятельности компании.
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По данным источника, TSMC оценила потери от землетрясения в $92,4 млн. Критически важное оборудование, включая используемое для EUV-литографии, не пострадало, конструкции производственных помещений тоже выдержали, отключений энергоснабжения, которые могли бы привести к дефектам обрабатываемой продукции, тоже не было зарегистрировано. Тем не менее, вызванные землетрясением вибрации могли повредить часть продукции и потребовать перенастройки оборудования, это и позволяет наблюдать описываемый материальный ущерб.