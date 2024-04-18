Санкции США и их союзников делают своё дело.

Квартальный отчёт TSMC позволил выяснить, что ключевым для компании рынком сбыта остаётся Северная Америка. В прошлом квартале регион определял 69% всей выручки TSMC — показатель не является рекордным с исторической точки зрения, но ни один из других регионов даже близко не стоит с ним по степени влияния на выручку компании.

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Источник изображения: TSMC

Китай при этом неумолимо сокращает свою долю в выручке TSMC, и если год назад она достигала 15%, то к четвёртому кварталу прошлого года опустилась до 11%, а по итогам первого квартала текущего года просела до 9%. Поскольку компания сосредоточена на выпуске чипов с использованием передовых технологий, часть из них попадает под экспортные ограничения США, и просто не попадает на территорию Китая по официальным каналам. Впрочем, те же смартфоны Apple с 3-нм процессорами в Китае продаются свободно, но не так хорошо, как хотелось бы и Apple, и TSMC.