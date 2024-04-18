И превзошла ожидания аналитиков.

К началу десятого по Москве TSMC разродилась квартальным отчётом, который продемонстрировал более высокие выручку и чистую прибыль, чем ожидали аналитики. В долларовом выражении выручка компании в первом квартале выросла на 12,9% до $18,87 млрд, тогда как верхняя граница прогноза проходила по отметке $18,8 млрд. Чистая прибыль выросла на 8,9% до $6,98 млрд, причём в этой сфере положительная динамика наблюдается впервые за три предыдущих квартала.

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Источник изображения: TSMC

Норма операционной прибыли TSMC последовательно выросла с 41,6 до 42 %, норма чистой прибыли слегка сократилась с 38,2 до 38 %. Общая норма прибыли выросла с 53 до 53,1 %, во многом за счёт специализации TSMC на передовых техпроцессах: 7-нм и более совершенные чипы формировали около 65% выручки компании в первом квартале. Рост выручки при снижении фактических объёмов поставок кремниевых пластин на 6,1% в годовом сравнении как раз и говорит о том, что TSMC сосредоточилась на более дорогих передовых техпроцессах.