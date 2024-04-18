Решение, которое давно напрашивалось.

Компания Huawei Technologies на этой неделе представила новый флагманский смартфон Pura70 Ultra, который получил не только продвинутую камеру и новейший процессор HiSilicon Kirin 9010 собственной разработки, но и корпус с системой жидкостного охлаждения, которая приводится в действие встроенным микронасосом. В старшей конфигурации новый смартфон стоит $1382, цены на более простой смартфон Pura70 стартуют с отметки $760.

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Источник изображения: Huawei Technologies

Модели смартфонов Pura70 Ultra и Pura70 Pro работают под управлением операционной системы HarmonyOS и используют большую языковую модель Pangu собственной разработки Huawei. Основная камера флагманских моделей оснащена телескопическими линзами, а ещё эти смартфоны поддерживают передачу изображений через спутниковую сеть. О характеристиках устройств компания не особо распространяется, и по сложившейся с прошлого года традиции даже не проводила формальной презентации. Всего в линейке будет четыре модели: Pura70, Pura 70Plus, Pura70 Pro и Pura70 Ultra. Две последние уже доступны для покупки, а базовые модели поступят в продажу уже 22 апреля. В фирменных магазинах Huawei в Китае образовались очереди за флагманскими новинками, в онлайн-магазине они довольно быстро оказались распроданы. По оценкам аналитиков Counterpoint Research, в этом году Huawei сможет поставить на рынок до 60 млн смартфонов серии Pura70.