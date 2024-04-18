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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Решение о выделении более $6 млрд компании Micron будет принято властями США на следующей неделе
Его должен огласить президент страны лично.

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Американская компания Micron Technology, как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, оказалась в числе тех представителей национальной полупроводниковой отрасли, решение о выделении субсидий которым по «Закону о чипах» будет оглашено самим президентом США Джозефом Байденом (Joseph Biden). Впрочем, с учётом его предвыборных амбиций, в этом нет ничего удивительного. На 25 апреля намечен визит Байдена в штат Нью-Йорк, где он выступит на площадке, которая будет использована компанией Micron для строительства четырёх новых предприятий по производству памяти, причём два из них появятся до конца текущего десятилетия, а другие два должны быть построены к 2041 году.

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Источник изображения: Micron Technology

Кстати, по требованиям властей США, субсидированию подвергнутся только те объекты на территории страны, которые будут введены в строй до 2030 года, поэтому в случае с Micron под него должны попасть два предприятия на территории штата Нью-Йорк и одно в штате Айдахо, а оставшиеся два предприятия в штате Нью-Йорк в эту программу не войдут.

По словам представителей Bloomberg, компании Micron Technology достанутся не только $6,1 млрд субсидий, но и какая-то сумма в виде льготных кредитов. Последние, напомним, уже достались Intel и TSMC, а вот корейская Samsung Electronics смогла рассчитывать только на безвозвратную часть финансовой помощи со стороны властей США. По оценкам Bloomberg, сейчас в распоряжении Министерства торговли США остаётся около $13 млрд, доступных для субсидий, с учётом $3,5 млрд, вынужденно направленных на субсидирование оборонного проекта, в котором задействована компания Intel. Изначально финансировать его должно было Министерство обороны США из своих средств, но их в силу понятных причин не хватило, и эта нагрузка теперь ляжет на Министерство торговли. Если Micron достанется $6,1 млрд субсидий, то в распоряжении у ведомства останется только чуть больше $6 млрд на других претендентов. Все средства этого фонда, сформированного по «Закону о чипах», министерство стремится распределить до конца текущего года.

#сша #полупроводники #micron #субсидии #закон о чипах
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