Чтобы бить китайских конкурентов их же оружием.

На протяжении нескольких десятилетий Volkswagen была самой популярной маркой легковых автомобилей на китайском рынке, но экспансия электромобилей в прошлом году породила нового лидера в лице доморощенной BYD. Пытаясь отстоять хотя бы часть своих рыночных позиций в КНР, в прошлом году Volkswagen заключила с китайской компанией XPeng соглашение о сотрудничестве и вложила в капитал последней около $700 млн.

Как поясняет Bloomberg со ссылкой на представителей Volkswagen, китайский партнёр поможет компании создать современную платформу для выпускаемых в Китае электромобилей, которая отличается высокой степенью цифровизации и учитывает интересы местной публики, а также позволяет быстро обновлять программные функции «по воздуху» и обеспечивает высокую степень автоматизации управления.

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Источник изображения: Volkswagen

Первые электромобили на новой платформе Volkswagen предложит китайским покупателям только в 2026 году, причём четыре из них будут обладать небольшими габаритами и умеренной ценой. Пара кроссоверов на новой платформе под маркой Volkswagen будет представлена в том же 2026 году. Архитектура новой платформы будет оптимизирована таким образом, что на 30% сократит количество электронных блоков управления, а это поможет снизить себестоимость электромобилей. На следующей неделе на автомобильной выставке в Пекине Volkswagen продемонстрирует 44 модели различных марок, половина из них будет электромобилями, а шесть экспонатов окажутся мировыми премьерами.