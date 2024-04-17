Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Volkswagen при помощи XPeng создаст новую платформу для своих китайских электромобилей
Чтобы бить китайских конкурентов их же оружием.

реклама

На протяжении нескольких десятилетий Volkswagen была самой популярной маркой легковых автомобилей на китайском рынке, но экспансия электромобилей в прошлом году породила нового лидера в лице доморощенной BYD. Пытаясь отстоять хотя бы часть своих рыночных позиций в КНР, в прошлом году Volkswagen заключила с китайской компанией XPeng соглашение о сотрудничестве и вложила в капитал последней около $700 млн.

Как поясняет Bloomberg со ссылкой на представителей Volkswagen, китайский партнёр поможет компании создать современную платформу для выпускаемых в Китае электромобилей, которая отличается высокой степенью цифровизации и учитывает интересы местной публики, а также позволяет быстро обновлять программные функции «по воздуху» и обеспечивает высокую степень автоматизации управления.

реклама

Источник изображения: Volkswagen

Первые электромобили на новой платформе Volkswagen предложит китайским покупателям только в 2026 году, причём четыре из них будут обладать небольшими габаритами и умеренной ценой. Пара кроссоверов на новой платформе под маркой Volkswagen будет представлена в том же 2026 году. Архитектура новой платформы будет оптимизирована таким образом, что на 30% сократит количество электронных блоков управления, а это поможет снизить себестоимость электромобилей. На следующей неделе на автомобильной выставке в Пекине Volkswagen продемонстрирует 44 модели различных марок, половина из них будет электромобилями, а шесть экспонатов окажутся мировыми премьерами.

#китай #электромобили #volkswagen #xpeng
+
Написать комментарий (0)
Си Цзиньпин изложил Шольцу четыре принципа урегулирования украинского конфликта
Партнёрство с Microsoft стоило G42 возможности развивать бизнес в Китае
Китай в прошлом квартале нарастил производство чипов на 40%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
61
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
7
История деградации игровой серии Far Cry
18
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
71
В США заявили, что их самолёт-разведчик SR-71 за 25 лет службы уклонился от 4000 зенитных ракет
5
5 причин, по которым я перестал покупать комплектующие ПК на Авито, а беру только новые с гарантией
23
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
25
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
116
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
220
Фрактальная геометрия в биологии: новое направление исследований на стыке математики, физики и химии
1

Сейчас обсуждают

boo4a
13:27
4070ti даже дешевле будет, а по производительности просто позорно нагнет раком 7700xt
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
boo4a
13:25
они не делают мониторы
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
Чаtо - Боt
13:24
Момент ракетного удара по Чернигову. https://t.me/voenacher/64353 Жахливі кадри з Чернiгова после взрыва кондиционера. https://t.me/PravdaShuravi/16705 Укры грустят:
По данным Wccftech, NVIDIA работает с партнёрами над экосистемой игровых ПК малого форм-фактора
Григорий Холмогоров
13:24
источники? хоть что-нибудь?
Фанаты составили карту GTA 6, она будет в 2,5 раза больше, чем в GTA V
boo4a
13:24
и дороже, процентов на 30
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
Alxndr
13:23
"Джон Коннор Никто не покупает Нвидию. Например в Германии уже какой месяц АМД лидер продаж." В Германии и синтетику нормальную в моторы авто мало кто заливает. Берут в основном самую дешманскую минер...
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
Виктор Байкин
13:21
Раньше с завода то шли залоченные на определенные характеристики с запасом прочности. А сегодня с завода все характеристики задраны по максимуму в ущерб запасу прочности, лишь бы перед конкурентами бы...
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
mirror1986
13:19
У оон так то вообще нет ни каких полномочий
В ООН заявили, что у организации нет полномочий на определение виновников обстрелов Запорожской АЭС
Spike Rus
13:15
Напротив это бесит, когда едешь на точку задания, по курсу аванпост, и там неписей вагон. Убил всех, цель (контракт на устранение) движется. Ты за ней, а она кругом и обратно через тот же аванпост. Ты...
История деградации игровой серии Far Cry
Всеволод Меньшенин
13:12
Ну да, все будут покупать премиум. У нас же это так легко сделать. Гугл же не станет ломить на него цены. И нет, никто даже не удосужится проверить, работает ли всё-таки утилита, или нет.
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем