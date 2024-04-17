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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайвань расширит сотрудничество в сфере полупроводников с Канадой и Чехией
А вот станет ли хоккей популярным на Тайване — большой вопрос.

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Агентство Bloomberg сообщило, что тайваньское правительство предпринимает усилия для углубления международного сотрудничества в сфере полупроводникового производства и прочих важных отраслей экономики. Национальный совет по науки и технологиям Тайваня недавно заключил соглашения о сотрудничестве с Канадой и Чехией.

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Источник изображения: Bloomberg

В первом случае тайваньские власти собираются поддерживать инициативу канадской стороны по подготовке специалистов для востребованных направлений деятельности, во втором случае в Праге будет открыт центр подготовки специалистов по разработке полупроводниковых компонентов. Франция и Германия заключили подобные соглашения с Тайванем ещё в прошлом году. Франция, в частности, собирается вместе с тайваньскими специалистами развивать собственные компетенции в сфере квантовых вычислений, искусственного интеллекта и энергосберегающих технологий. США заключили с Тайванем ряд соглашений ещё в 2020 году. На территории Германии, как известно, будет построено предприятие TSMC по выпуску чипов. Чехия намерена привлекать поставщиков TSMC к организации локальных производств в этой европейской стране.

#полупроводники #tsmc #германия #франция #канада #чехия #международное сотрудничество
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