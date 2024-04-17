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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
ASML в три раза сократила объём заказов по сравнению с четвёртым кварталом
Слишком много китайских клиентов пытались в прошлом году запрыгнуть в «последний вагон».

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Сезон квартальной отчётности по традиции открывает нидерландская компания ASML, которая остаётся крупнейшим поставщиком литографических сканеров в мире. По данным Bloomberg, в прошлом квартале она получила заказов на общую сумму 3,6 млрд евро, тогда как кварталом ранее она достигала рекордных 9,2 млрд евро. Почти троекратная разница объясняется тем, что в прошлом году многие китайские клиенты ASML пытались закупить оборудование для производства чипов, которое с первого января попадало под санкции.

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Источник изображения: ASML

Если сравнивать с первым кварталом 2023 года, то объём заказов ASML упал всего на 4%. В любом случае, аналитики рассчитывали на 4,6 млрд евро, поэтому для них отчётность компании стала разочарованием. Выручка ASML в минувшем квартале снизилась на 21,6% до 5,29 млрд евро, чистая прибыль упала на 37,4% до 1,22 млрд евро, но оказалась выше прогнозов.

Текущий год для ASML будет переходным, компания собирается сохранить выручку на уровне прошлого года — около 27,6 млрд евро, причём второе полугодие будет более удачным с точки зрения выручки. В следующем году выручка вырастет, поскольку спрос на оборудование для производства чипов растёт, как считают в ASML.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #asml
Источник: bloomberg.com
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Китай в прошлом квартале нарастил производство чипов на 40%
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