Но продолжает сильно зависеть от импорта.

Доступные ресурсу South China Morning Post данные официальной статистики указывают на то, что в первом квартале этого года китайские производители интегральных микросхем увеличили объёмы выпуска продукции на 40% до 98,1 млрд штук. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объёмы производства выросли почти в три раза, и только за март текущего года они увеличились на 28,4% до 36,2 млрд штук.

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Источник изображения: SMIC

Под нажимом американских санкций в Китае активно развивается выпуск чипов с использованием зрелой литографии, по оценкам TrendForce, к 2027 году в этом сегменте страна будет занимать 39% мирового рынка. Некоторые американские эксперты высказывают опасение, что это создаст избыток чипов на внутреннем рынке Китая и вызовет снижение цен на мировом рынке. Сейчас внутреннее производство чипов в Китае растёт во многом благодаря сегменту электромобилей и гибридов, который в прошлом квартале прибавил 29,2% до 2,08 млн штук. Рынок смартфонов вырос менее значительно, но 16,7%.

При всём этом Китай продолжает зависеть от импорта чипов. В прошлом квартале он вырос на 12,7% до 121,5 млрд штук, тогда как экспорт вырос всего на 3% до 62,4 млрд изделий. Не все необходимые компоненты китайская промышленность может производить самостоятельно.