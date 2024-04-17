Вперёд, назад или парковочное положение.

Ресурс Electrek рассказал о нововведениях, которые несёт очередное обновление бортового программного обеспечения электромобилей Tesla, и отметил среди них функцию «Auto Shift Beta», которая будет работать на рестайлинговых Tesla Model S и Model X, которые лишены подрулевого рычага, отвечавшего за смену направления движения. В классическом понимании это был «селектор передач», но поскольку у электромобилей трансмиссия устроена иначе, у них он отвечал за выбор режима «вперёд, назад или парковка».

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Источник изображения: Bloomberg

С некоторых пор переключение осуществлялось движками на центральном экране электромобиля, но Tesla давно подчёркивала, что в идеале машина должна автоматически выбирать направление вращения колёс, ориентируясь по маршруту навигации и данным с камер кругового обзора. Пусть и в бета-версии, это нововведение теперь добралось до программного обеспечения электромобилей Tesla.

Кроме того, Tesla добавила функцию автоматического отпирания крышки багажника при нахождении автовладельца со смартфоном в кармане у задней части электромобиля снаружи. Встроенный видеорегистратор в режиме охраны теперь позволяет просматривать видео с тревожными событиями в разделе уведомлений, а ещё у рестайлинговых Model S и Model X (моложе 2021 года) повысилась эффективность рекуперативного торможения.