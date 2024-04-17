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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики рассчитывают на рост капитальных затрат TSMC
Истина раскроется уже завтра.

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Около суток осталось до публикации квартального отчёта TSMC, но агентство Bloomberg не желает спокойно его дожидаться, а потому продолжает делиться оценками отраслевых аналитиков. По мнению некоторых из них, TSMC могла бы на фоне растущего спроса на свои услуги со стороны разработчиков ускорителей для систем искусственного интеллекта поднять прогноз не только по росту выручки в этом году, но и по сумме капитальных затрат.

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Источник изображения: Bloomberg

Напомним, что предыдущий официальный прогноз TSMC подразумевает возможность роста выручки компании более чем на 20% по итогам текущего года. Капитальные затраты должны уложиться в диапазон от $28 до $32 млрд. Аналитики в среднем ожидают, что капитальные затраты TSMC достигнут $29 млрд, но компания могла бы пересмотреть свой прогноз в сторону увеличения, особенно с учётом выделения ей $11,6 млрд в США в виде субсидий и льготных кредитов на строительство предприятий в Аризоне. Помимо этого, TSMC возводит предприятия в Японии и собирается построить завод в Германии, и всё это требует заблаговременных затрат. По мнению аналитиков, компании в прошлом квартале удалось сохранить норму прибыли на уровне 53%, как и кварталом ранее.

#аналитика #финансы #полупроводники #tsmc
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По прогнозам аналитиков, TSMC в первом квартале смогла увеличить прибыль на 5% до $6,7 млрд
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