Ему придётся решать накопившиеся проблемы в энергетике.

Издание DigiTimes в числе прочих региональных СМИ сообщило сегодня, что следующим министром экономики Тайваня станет Ко Чжихуэй (JW Kuo, на фото справа), который в 1990 году выступил одним из основателей компании Topco Scientific, ныне являющейся подрядчиком известного контрактного производителя чипов TSMC, а также реализующей разного рода проекты в области строительства объектов энергетики.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

Двадцатого мая на Тайване состоится инаугурация нового президента острова Лай Циндэ (Lai Ching-te), в качестве следующего министра экономики уже выбран председатель совета директоров Topco Group Ко Чжихуэй. Опыт в сфере развития энергетических проектов, как считается, поможет ему решить одну из инфраструктурных проблем острова — регулярные перебои в электроснабжении, от которых страдает и полупроводниковая отрасль. Заодно он сможет развивать альтернативную энергетику на острове.

Как стало известно из ранних высказываний будущего министра, он довольно гибко подходит к вопросу экспансии объектов тайваньской полупроводниковой промышленности за пределы Тайваня. Остров имеет ограниченную территорию, а потому в сфере развития полупроводниковой отрасли будущий министр считает разумным сосредоточить на нём научно-исследовательские работы, а производство размещать и за пределами Тайваня. Его собственная компания Topco в свете предстоящего строительства предприятия TSMC в Германии намеревается обосноваться в соседней Чехии.

Одновременно будущий министр экономики острова выступает за активное привлечение трудовых мигрантов, а также организацию целевых программ обучения для тайваньской молодёжи. Только такие меры помогут острову решить проблему нехватки квалифицированных кадров, как поясняют тайваньские источники. Свои проблемы с энергоснабжением Тайвань сейчас пытается решить за счёт строительства ветряных электростанций и терминалов для приёма импортируемого по морю сжиженного природного газа.