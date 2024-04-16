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Новости Hardware Алексей Сычёв
Следующим министром экономики Тайваня станет выходец из полупроводниковой отрасли
Ему придётся решать накопившиеся проблемы в энергетике.

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Издание DigiTimes в числе прочих региональных СМИ сообщило сегодня, что следующим министром экономики Тайваня станет Ко Чжихуэй (JW Kuo, на фото справа), который в 1990 году выступил одним из основателей компании Topco Scientific, ныне являющейся подрядчиком известного контрактного производителя чипов TSMC, а также реализующей разного рода проекты в области строительства объектов энергетики.

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Источник изображения: DigiTimes

Двадцатого мая на Тайване состоится инаугурация нового президента острова Лай Циндэ (Lai Ching-te), в качестве следующего министра экономики уже выбран председатель совета директоров Topco Group Ко Чжихуэй. Опыт в сфере развития энергетических проектов, как считается, поможет ему решить одну из инфраструктурных проблем острова — регулярные перебои в электроснабжении, от которых страдает и полупроводниковая отрасль. Заодно он сможет развивать альтернативную энергетику на острове.

Как стало известно из ранних высказываний будущего министра, он довольно гибко подходит к вопросу экспансии объектов тайваньской полупроводниковой промышленности за пределы Тайваня. Остров имеет ограниченную территорию, а потому в сфере развития полупроводниковой отрасли будущий министр считает разумным сосредоточить на нём научно-исследовательские работы, а производство размещать и за пределами Тайваня. Его собственная компания Topco в свете предстоящего строительства предприятия TSMC в Германии намеревается обосноваться в соседней Чехии.

Одновременно будущий министр экономики острова выступает за активное привлечение трудовых мигрантов, а также организацию целевых программ обучения для тайваньской молодёжи. Только такие меры помогут острову решить проблему нехватки квалифицированных кадров, как поясняют тайваньские источники. Свои проблемы с энергоснабжением Тайвань сейчас пытается решить за счёт строительства ветряных электростанций и терминалов для приёма импортируемого по морю сжиженного природного газа.

#полупроводники #тайвань #министр
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