Не снимается с повестки дня и вопрос объединения с Western Digital.

В 2018 году, когда осуществлялась приватизация Toshiba Memory Corporation группой инвесторов, породившая компанию Kioxia сделка считалась операцией по спасению этого бизнеса одного из старейших японских промышленных конгломератов. Теперь, как поясняет Bloomberg, нынешнее руководство Kioxia смотрит на возвращение акций компании на биржу в качестве меры, способной облегчить финансовую нагрузку на бизнес.

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Источник изображения: Kioxia

По слухам, Kioxia хочет разместить акции на бирже к октябрю, а в июне у неё истекают сроки выплаты кредитов на общую сумму $5,8 млрд. Сообщив кредиторам о готовящемся IPO, компания рассчитывает договориться с ними о реструктуризации долга, ведь если размещение акций поможет в октябре привлечь средства инвесторов на бирже, то у компании появятся деньги для погашения хотя бы части накопившихся долгов.

Одновременно некоторые представители руководства Kioxia не теряют надежды на возобновление переговоров о слиянии с Western Digital, с которой у первой из компаний уже есть совместное предприятие. По замыслу, вернуться к теме переговоров можно будет уже после размещения акций Kioxia. Напомним, что в прошлом году переговоры развалились из-за возражений SK hynix, которая опосредованно владеет частью акций Kioxia, и тогда посчитала, что ей предлагают за них слишком мало.