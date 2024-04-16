Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Kioxia попытается выйти на биржу, чтобы выпутаться из долгов
Не снимается с повестки дня и вопрос объединения с Western Digital.

реклама

В 2018 году, когда осуществлялась приватизация Toshiba Memory Corporation группой инвесторов, породившая компанию Kioxia сделка считалась операцией по спасению этого бизнеса одного из старейших японских промышленных конгломератов. Теперь, как поясняет Bloomberg, нынешнее руководство Kioxia смотрит на возвращение акций компании на биржу в качестве меры, способной облегчить финансовую нагрузку на бизнес.

реклама

Источник изображения: Kioxia

По слухам, Kioxia хочет разместить акции на бирже к октябрю, а в июне у неё истекают сроки выплаты кредитов на общую сумму $5,8 млрд. Сообщив кредиторам о готовящемся IPO, компания рассчитывает договориться с ними о реструктуризации долга, ведь если размещение акций поможет в октябре привлечь средства инвесторов на бирже, то у компании появятся деньги для погашения хотя бы части накопившихся долгов.

Одновременно некоторые представители руководства Kioxia не теряют надежды на возобновление переговоров о слиянии с Western Digital, с которой у первой из компаний уже есть совместное предприятие. По замыслу, вернуться к теме переговоров можно будет уже после размещения акций Kioxia. Напомним, что в прошлом году переговоры развалились из-за возражений SK hynix, которая опосредованно владеет частью акций Kioxia, и тогда посчитала, что ей предлагают за них слишком мало.

#toshiba #western digital #сделка #kioxia #ipo
+
Написать комментарий (0)
Panasonic избавилась от бизнеса по производству автокомпонентов
Western Digital приступила к повышению цен на все накопители данных
Партнёрство с Microsoft стоило G42 возможности развивать бизнес в Китае
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
112
Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
14
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
16
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
62
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
9
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
69
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
1
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
22
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
136
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
20

Сейчас обсуждают

dagnoparte
11:55
Ну госсредства может и придётся через суды, а частные средства конфескуют все. Обберут всех и каждого как березовского в своё время. А кто начнёт возмущатся вдруг совершат самоубийство))) Беглых бывши...
Politico: Великобритания вряд ли сможет конфисковать российские активы
Lexagon
11:52
Речь шла о миллиардах долларов, не миллионах.
Google инвестирует в искусственный интеллект еще 100 миллионов долларов
Максим
11:49
Ну на озоне же все так надежно))Если у тебя что-то сломается ты потом ничего не докажешь. Тебе просто скажут,что ты сломал. Вот и весь озон твой. Сэкономить 3к ради рулетки. Причем ты специально нашел...
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
daem0ns
11:48
пей ссцанинку, гнусный пейцсатель, хде твоя реклама???
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
El Grechko
11:47
Поэтому ты купил видеокарту которая жрёт не в себя и не может догнать гораздо более экономичную?
Названа примерная дата выхода RTX 5090 и RTX 5080
Максим
11:44
Все по факту изложил
Сотрудник NVIDIA, проработавший в компании 18 лет, ушёл на пенсию с состоянием в $62 миллиона
Апшеронский скакел
11:44
Опохмелись! 13 и 14 серию массово сдают из-за проблем с играми
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
dagnoparte
11:42
Ты плохо знаешь историю! Сша в своё время профинансировали и привели к власти гитлера, а уничтожали мы его в итоге вместе. Выглядит так, что с этими нацистами на украине история должна повторится.
Украина готова прекратить удары по НПЗ России, если Запад поставит семь батарей ЗРК Patriot
Максим
11:41
Да так много че можно сделать,кто-то прогорит, кто-то поднимется. Чистое везение и не более
Сотрудник NVIDIA, проработавший в компании 18 лет, ушёл на пенсию с состоянием в $62 миллиона
dagnoparte
11:40
Клоун на кокаинщике реально не понимает, что шантаж запада, это гарантировая его физическая ликвидация? Он совсем чтоли сторчался?
Украина готова прекратить удары по НПЗ России, если Запад поставит семь батарей ЗРК Patriot
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем