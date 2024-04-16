Это закономерно, но вопрос в том, смогут ли они справиться.

Считается, что в этом месяце состоится встреча главы Tesla Илона Маска (Elon Musk) и премьер-министра Индии Нарендры Моди (Narendra Modi), а издание DigiTimes сообщает, что руководство компании уже ведёт переговоры с индийской Tata Electronics о возможности поставок электронных компонентов для своих будущих электромобилей индийской сборки.

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Источник изображения: AFP

Напомним, Tesla рассчитывает на получение некоторых поблажек с точки зрения таможенных пошлин для начала поставок своих электромобилей в Индию в обмен на обещание организовать их локальное производство в данной стране. Первые машины для местного рынка, как сообщалось ранее, собирались на предприятии в Германии, причём в силу особенностей организации дорожного движения в Индии у них был правый руль. Местный рынок характеризуется доминированием нескольких крупных компаний, организовавших локальную сборку автомобилей, заградительные пошлины предотвращают активный импорт машин из-за пределов Индии. Tesla хотела бы нащупать золотую середину между интересами индийского государства и собственными планами по расширению присутствия в азиатском регионе.