Теперь все силы брошены на разработку роботизированного такси.

Ресурс Electrek имеет основания утверждать, что преданные вчера огласке намерения Tesla сократить более 10% персонала по всему миру имеют непосредственное отношение к смене стратегических приоритетов. По словам источника, ещё в декабре прошлого года Илон Маск (Elon Musk) считал проект EV9 по созданию электромобиля стоимостью $25 000 приоритетным для реализации в 2024 году, но к весне текущего года решил отказаться от этой инициативы и сосредоточить все усилия на разработке роботизированного такси, которое должно быть представлено 8 августа текущего года.

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Источник изображения: Tesla

В обоих случаях подразумевалось расширение предприятия Tesla в Остине, штат Техас, которое расположено рядом с новой штаб-квартирой компании. Если в первом случае расширение мощностей требовалось для выпуска массовой модели электромобиля стоимостью $25 000, то в случае с выпуском роботизированного такси на территории предприятия должен был появиться новый центр обработки данных, необходимый для функционирования парка таких средств передвижения. Сейчас Tesla как раз бросила все ресурсы на строительство этого объекта, но осведомлённые источники подсказывают, что она уже сильно отстаёт от графика, поскольку Маск изначально рассчитывал на готовность ЦОД к концу августа.

Массовые увольнения в рядах сотрудников Tesla, которые даже затронули двух высокопоставленных руководителей, включая ветерана компании и старшего вице-президента Эндрю Баглино (Andrew Baglino), по словам представителей Electrek, как раз объясняются сменой стратегического вектора. Многие из сокращаемых сотрудников должны были работать над выпуском недорогого электромобиля, но в ближайшее время их услуги просто не понадобятся. Если учесть, что прошлый год Tesla завершила с 140 000 сотрудников, то в этом работу могут потерять не менее 14 000 человек.