Подробности станут известны в грядущий четверг.

Подробный квартальный отчёт TSMC опубликует только к концу недели, а пока нам известно об увеличении выручки компании на 16,5% до $18,5 млрд. По информации Reuters, отраслевые аналитики в среднем рассчитывают на увеличение чистой прибыли TSMC по итогам первого квартала на 5% до $6,7 млрд.

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Источник изображения: Tokyo Electron

Представители Taiwan Eastspring Investments, кроме того, рассчитывают на стремительное увеличение доли выручки TSMC, получаемой в сегменте искусственного интеллекта. Если сама компания рассчитывает приблизить её к 20% по итогам 2026 года, то аналитики считают, что это случится уже в 2025 году. Возможно, обновлёнными прогнозами руководство TSMC поделится уже в этот четверг.