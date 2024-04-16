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По информации The Verge, полученной от представителей сообщества владельцев Tesla Cybertruck, одноимённая компания начала задерживать доставку товарных пикапов будущим владельцам, упоминая о необходимости провести дополнительные работы с рамках отзывной кампании. Эти увесистые и крупные электромобили, способные разгоняться до 100 км/ч за три секунды, как выясняется, страдают от дефекта педали акселератора, который приводит к блокировке её в предельно нажатом состоянии.

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Источник изображения: Tesla

Некоторые владельцы Cybertruck с таким опасным явлением уже столкнулись, и если кому-то удавалось прервать неконтролируемое ускорение нажатием и удержанием педали тормоза, то у других не сработал и такой вариант действий. В результате машина врезалась в столб, причём подушки безопасности не раскрылись. Дефекты педальных узлов являются довольно распространённой причиной отзыва автомобилей самых разных марок, но больше всего с этой точки зрения «прославилась» в своё время Toyota. В случае с Tesla ситуация усугубляется тем, что электромобили обладают высокой динамикой разгона, и растерявшийся человек при резком ускорении, которое он не может прервать, просто не справится с управлением и способен попасть в ДТП. Как отмечают некоторые будущие клиенты Tesla, сроки поставок пикапов Cybertruck из-за необходимости устранения опасного дефекта затягиваются на неделю в среднем.