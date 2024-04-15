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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Jaguar Land Rover может выпустить первый электромобиль на платформе китайского Chery уже во втором полугодии
А может и не выпустить, тут как пойдёт.

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Всё большее количество западных автомобильных марок начинают понимать, что в сотрудничестве с китайскими производителями нет ничего зазорного. По информации китайских СМИ, британский концерн Jaguar Land Rover, который уже давно принадлежит индийской компании Tata Motors, решил использовать платформу китайской компании Chery для выпуска премиальных электромобилей. Первенец данного союза может появиться на рынке уже во второй половине текущего года, хотя подробностей на тему характеристик или позиционирования этой машины пока нет. Ясно лишь, что она будет относиться к премиальному сегменту, как и вся продукция Jaguar Land Rover.

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Exeed Sterra ET. Источник изображения: CarNewsChina

К слову, у Tata Motors в Китае уже есть совместное предприятие с Chery, поэтому большого сюрприза в плане выбора партнёра для JLR тоже не получилось. Представители Chery ещё в минувшие выходные сообщили, что два европейских производителя премиальных автомобилей будут использовать платформу этой китайской компании. В случае с JLR, как ожидается, речь идёт о платформе дочернего бренда Exeed, которая позволит создавать не только «чистокровные» электромобили, но и гибриды.

Volkswagen в прошлом году пообещал вложить крупную сумму денег в капитал китайского производителя электромобилей XPeng и заняться совместной разработкой двух моделей для китайского рынка. Концерн Stellantis купил 20% китайского производителя электромобилей Leapmotor, чтобы продвигать соответствующие решения за пределами Китая. Интеграция с китайскими компаниями идёт даже в условиях истерики европейских политиков, которые предложили повысить импортные пошлины на поставку электромобилей в Европу из Китая.

#электромобили #chery #jaguar land rover #exeed
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