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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск готовит массовое увольнение сотрудников Tesla
Более десяти процентов персонала может потерять работу.

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По данным сайта Electrek, сотрудники Tesla сейчас на уровне слухов обсуждают вероятность массового сокращения персонала компании, которое может достигать 20%. Примечательно, что объёмы поставок электромобилей данной марки в прошлом квартале сократились как раз на те самые 20%, тогда как складские запасы готовых машин продолжили расти из-за вялых продаж. Для автопроизводителя в таких условиях было бы логично сократить «лишних» сотрудников на автосборочном направлении. Тем более, что личная неприязнь Илона Маска (Elon Musk) к профсоюзам не позволяет сотрудникам Tesla эффективно отстаивать свои интересы в споре с работодателем.

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Источник изображения: Tesla

Вторая новость на эту тему исходит с ресурса Business Insider, который утверждает, что на предприятии Tesla в Техасе сокращается продолжительность рабочих смен по сборке пикапов Cybertruck, которые начали выпускать только в конце прошлого года. До недавних пор их собирали в две смены по 12 часов каждая, но теперь продолжительность первой сократили на 1 час, а второй — на полтора часа. Возможно, это всего лишь необходимые для расширения производства технологические паузы, но если новый режим работы сохранится в течение продолжительного времени, то это может говорить о низком спросе на новинку Tesla.

Как стало известно позже, Илон Маск действительно обратился к сотрудникам Tesla с сообщением о необходимости сократить более 10% персонала по всему миру. Это будет сделано, по его словам, ради оптимизации ресурсов перед новым, решительным этапом развития бизнеса компании.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #сокращение сотрудников
Источник: electrek.co
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