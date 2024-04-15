Не Китаем единым жива Apple.

Командировки генерального директора Apple Тима Кука (Tim Cook) в этом году не ограничились Китаем, на текущей неделе, как сообщает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ, должен посетить Вьетнам и встретится с подрядчиками, осуществляющими свою деятельности на территории данной страны. Программа визита Кука во Вьетнам рассчитана на два дня.

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Источник изображения: Bloomberg

Кроме того, Кук встретится с вьетнамскими разработчиками программного обеспечения и создателями контента. Сообщается, что с 2019 года Apple опосредованно вложила во вьетнамскую экономику $16 млрд, а за предыдущие десять лет увеличила количество локальных предприятий своих подрядчиков в четыре раза. Компания также собирается поддержать некоторые местные экологические инициативы, но главная цель визита главы Apple во Вьетнам — увеличение затрат на локальное производство устройств одноимённой марки.