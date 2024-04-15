Но выше третьего места компания пока не поднялась.

Аналитики IDC уже подвели итоги первого квартала текущего года для рынка смартфонов, и установили, что южнокорейской компании Samsung Electronics действительно удалось после нескольких месяцев превосходства Apple вернут себе первое место по объёму поставок подобных устройств. Конкретно, в первом квартале Samsung отгрузила 60,1 млн смартфонов, а Apple поставила на рынок на 10 млн меньше. Это позволило Samsung занять 20,8% рынка, а долю Apple ограничить 17,3%.

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Источник изображения: IDC

Динамика поставок смартфонов двух крупнейших игроков рынка была отрицательной в годовом сравнении, но если Samsung сократила поставки только на 0,7%, то Apple просела сразу на 9,6%. Что характерно, Xiaomi в тот же период свои поставки нарастила на 33,8% до 40,8 млн смартфонов, заняв 14,1% мирового рынка. На четвёртом месте уже давно располагается китайская Transsion, которая продвигает свою продукцию в Азии, Африке и Латинской Америке, добиваясь годового роста поставок на 84,9% до 28,5 млн штук. Пятое место получила OPPO с 25,2 млн смартфонов и снижением объёмов поставок на 8,5%.