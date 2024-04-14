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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel пока в значительной степени зависит от собственных разработок, а не внешних заказов
В этом убеждены представители Bank of America.

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Аналитики Bank of America после недавних откровений Intel о наличии у компании операционных убытков в сфере производства чипов в размере $7 млрд за прошлый год сочли нужным снизить прогноз по курсовой стоимости акций компании с $50 до $44, за штуку, но сохранить нейтральный рейтинг данных ценных бумаг. Для бизнеса Intel в целом, как считают авторы прогноза, угрозу представляют не только наметившееся смещение акцентов в сфере производительных вычислений в сторону GPU, но и перспективы появления новых предприятий TSMC и Samsung на американской земле, которые будут отнимать клиентов у Intel. По крайней мере, даже если предприятия TSMC в Аризоне будут построены с некоторой задержкой относительно первоначального графика, по своим технологическим возможностям они ничуть не будут уступать Intel. Последняя из компаний продолжает в значительной степени зависеть от собственных разработок, а не от сторонних заказов на выпуск чипов.

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Источник изображения: Intel

Ускорители вычислений Gaudi 3, которые были представлены Intel недавно, по прогнозам экспертов Bank of America, смогут претендовать от силы на годовую выручку в размере $1 млрд, что соответствует примерно 1% рынка соответствующих изделий. Конечно, не всё так мрачно в будущем Intel, и представители Bank of America всё же считают, что выручка компании может вырасти по мере восстановления спроса на рынке ПК, перехода на Windows 10, появления процессоров с функцией ускорения искусственного интеллекта, а также развития контрактного бизнеса, который будет улучшать свои показатели прибыльности и привлекать новых клиентов.

#intel #аналитика #полупроводники
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