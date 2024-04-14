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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Российский оверклокер занял большинство первых мест в рейтинге NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
При помощи процессора Intel Core i7-14700KF и прохладной погоды.

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Дикая работоспособность давно вывела нашего соотечественника Traktor в число наиболее активных оверклокеров по версии HWBot, а в рейтинге GeForce RTX 4070 Super он недавно занял подавляющее большинство верхних строчек, воспользовавшись предоставленной Mentoza видеокартой, которая, по словам последнего, обладала умеренным разгонным потенциалом по графическому процессору. По традиции, менять систему охлаждения чужой видеокарты Traktor не решился, но тестовая система находилась на балконе, что повысила эффективность охлаждения видеокарты. Частота графического процессора в итоге достигла 2970 МГц.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

Компанию видеокарте составили материнская плата MSI MEG Z690I Unify и центральный процессор Intel Core i7-14700KF. Последний охлаждался так называемым чиллером, который выдавал рабочую температуру до минус 3 градусов Цельсия, разогнать процессор с отключенными экономичными ядрами в итоге удалось до 6100 МГц. По словам автора экспериментов, данный экземпляр Core i7-14700KF с точки зрения статистики конкурентов не особо выбивается по своему разгонному потенциалу. Лишь в нескольких дисциплинах Traktor уступил польскому сопернику. В дальнейшие планы Алексея входит использование системы фазового перехода («фреонки») для охлаждения центрального процессора.

#экстремальный разгон #geforce rtx 4070 super #core i7-14700kf #traktor
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