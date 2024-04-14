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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Американские санкции коснулись одного из крупнейших дистрибьюторов ускорителей NVIDIA в Китае
Он теперь переключается на продукцию Huawei.

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Власти США ограничивают доступ китайских компаний к продукции американского происхождения не только через запрет на экспорт отдельных категорий компьютерных компонентов, но и адресно воздействуя на отдельные компании в КНР. Как сообщает South China Morning Post, на этой неделе прямые санкции США коснулись одного из крупнейших дистрибьюторов ускорителей вычислений NVIDIA на местном рынке — компании Sitonholy.

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Источник изображения: Handout

Если ранее Sitonholy активно продавала китайским клиентам ускорители вычислений NVIDIA H100 и A100, то после осеннего раунда ужесточения санкций она была вынуждена переключиться на H20, L20 и L2, но до прошлой недели компания сохраняла статус официального дистрибьютора продукции NVIDIA. Поскольку новые санкции на днях включили Sitonholy в список компаний, с которыми американским контрагентам запрещено сотрудничать, фактически это лишило Sitonholy возможности продолжать торговлю продукцией NVIDIA.

Теперь, как сообщается, Sitonholy своим серверным клиентам в Китае предлагает ускорители Huawei типа тех же Ascend 910B, которые по уровню производительности находятся на уровне 70% от показателей довольно зрелого NVIDIA A100, но в условиях усиливающихся санкций пользуются в Китае растущим спросом.

#nvidia #сша #китай #huawei #санкции #ускорители вычислений
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