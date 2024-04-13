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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
«Автопилотная» опция FSD теперь доступна владельцам электромобилей Tesla за $99 в месяц
Публику готовят к дебюту роботизированного такси?

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По информации CNBC, вчера компания Tesla своим клиентам в Северной Америке сделала очередной подарок, снизив ежемесячную плату за доступ к комплексу ассистентов водителя FSD с $199 до $99 в месяц. Подписка на FSD являлась разумной альтернативой покупке опции для тех, кто сомневался в её удобстве и хотел бы провести длительное тестирование, а также для владельцев машин, находящихся в лизинге. Теперь данная возможность стала доступнее в два раза.

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Источник изображения: Tesla

Долгое время Илон Маск (Elon Musk) настаивал на том, что со временем FSD будет становиться всё более совершенным, а потому повышение стоимости комплекса оправдывает себя. С изначальных $5000 за несколько лет стоимость данной опции выросла до $15 000, но прошлой осенью Tesla снизила цену до $12 000. Фактически, сторонники подписки теперь могут ту же сумму истратить за доступ к FSD на протяжении долгих 12 лет.

В прошлом месяце Tesla также стала в обязательном порядке демонстрировать возможности FSD всем покупателям новых электромобилей данной марки в Северной Америке, а также бесплатно открыла доступ к этой опции всем клиентам на территории этого материка сроком на один месяц. Если учесть, что 8 августа Илон Маск собирается представить фирменное роботизированное такси, все эти действия могут быть направлены на повышение интереса к программным ассистентам водителя Tesla. Кроме того, по более низкой цене подпиской наверняка воспользуется большее количество клиентов, и это позволит повысить выручку компании.

#tesla #электромобили tesla #автопилот #подписка #fsd
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Для выживания Tesla электромобиль за $30 000 важнее роботизированного такси
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