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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Стабильный рост выручки NVIDIA продлится как минимум до 2025 года
В этом убеждены аналитики Raymond James.

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Эксперты Raymond James на этой неделе в числе прочих принялись оспаривать распространённый среди инвесторов тезис о вероятности снижения темпов роста выручки NVIDIA в связи с желанием некоторых клиентов дождаться появления на рынке новейших ускорителей поколения Blackwell. Поскольку характеристики последних и ожидаемый уровень производительности уже объявлены, отдельные клиенты NVIDIA могли бы воздержаться от покупки ускорителей предшествующего поколения.

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Источник изображения: Electrek

По мнению представителей Raymond James, этого не произойдёт, в том числе по причине банального дефицита любых ускорителей вычислений NVIDIA. В ближайшее время главным источником выручки для компании станет флагманский H200, уже во второй половине текущего года к нему присоединятся B100 и B200. Эксплуатирующие центры обработки данных компании в дальнейшем будут активно закупать GB200.

Потребность в ускорителях вычислений NVIDIA, как считают авторы прогноза, демонстрируют буквально все: крупные компании, облачные провайдеры, представители отдельных правительственных структур в разных странах. Китай, к слову, тоже входит в их число, хотя и возможности NVIDIA поставлять желаемый ассортимент ускорителей в данную страну сильно ограничены с недавних пор. Аналитики Raymond James также считают, что ускорители вычислений NVIDIA подтянут за собой и бизнес бывшей Mellanox. По крайней мере, на этих решениях для скоростного обмена данными NVIDIA сейчас способна получать выручку в размере $13 млрд ежегодно, хотя ещё в 2020 году она не превышала $2 млрд по самым оптимистичным оценкам.

#nvidia #аналитика #искусственный интеллект #blackwell #b200 #b100 #gb200
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