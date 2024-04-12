Чтобы комфортнее набирать скорость 100 км/ч за две секунды.

Дебютировав летом 2021 года, модификация электромобиля Tesla Model S Plaid до сих пор сосредотачивала свои технические улучшения преимущественно на повышении производительности электродвигателей и совершенствовании тормозной системы. Её нельзя было назвать машиной для расторопных аскетов, но спортивные кресла с более эргономичным профилем и улучшенной боковой поддержкой в интерьере Tesla Model S Plaid появились только сейчас, как поясняет ресурс Electrek.

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Источник изображения: Electrek

Они ставятся на все электромобили этой модификации, выпускаемые с начала текущего месяца, но для машины стоимостью не менее $90 000 такой «подарок» кажется вполне посильным для автопроизводителя. Помимо более выраженной боковой поддержки и улучшенного эргономического профиля с 12 моторизованными регулировками, новые кресла способны предложить подогрев и вентиляцию. Обивка из замши не только снижает массу кресел в масштабах всего электромобиля, но и повышает цепкость покрытия, что важно при активном маневрировании.