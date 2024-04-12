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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайское импортозамещение докатилось до процессоров, используемых в телекоммуникационном оборудовании
Продукция Intel и AMD будет из него вытесняться к 2027 году.

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На протяжении почти двух лет, если верить западным СМИ, китайские власти планомерно вводят запрет на использование зарубежного программного обеспечения и оборудования в государственном секторе Китая. Чиновникам, по слухам, было запрещено использовать устройства Apple для служебных нужд, а государственным учреждениям КНР и компаниям с государственным участием было рекомендовано планомерно отказаться от использования ПК на основе зарубежных процессоров и импортного программного обеспечения.

Теперь The Wall Street Journal сообщает, что правительство КНР распорядилось начать программу импортозамещения в секторе телекоммуникационного оборудования. Трём крупнейшим операторам связи в Китае было рекомендовано разработать планы по отказу от использования оборудования на основе процессоров зарубежной разработки. Срок дан до 2027 года, сейчас операторам связи предстоит провести ревизию оборудования для оценки масштабов необходимой модернизации.

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Источник изображения: Huawei Technologies

Акции Intel и AMD на фоне этих новостей перед началом торгов в США упали в цене на пару процентов, поскольку для обеих компаний китайский рынок процессоров остаётся довольно важным источником выручки. Остаётся дождаться оценок отраслевых аналитиков, которые более конкретно пояснят, чем именно Intel и AMD рискуют в данном случае, и какие затраты понесут китайские участники рынка услуг связи.

#amd #intel #китай #huawei #импортозамещение #сети и телекоммуникация
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