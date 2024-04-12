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Новости Hardware Алексей Сычёв
Через пару лет GAC надеется предложить клиентам электромобили с запасом хода более 1000 км
Не исключено, что и российским тоже.

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По информации CnEVPost, присутствующий на российском рынке китайский автопроизводитель GAC на этой неделе провёл презентацию, посвящённую началу подготовки к массовому производству полностью твердотельных аккумуляторов. Они уже разработаны автомобильным гигантом из КНР и обеспечат плотность хранения электроэнергии до 400 кВт‧ч/кг, в полтора раза превосходя по этому показателю лучшие экземпляры литийионных батарей с жидким электролитом.

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Источник изображения: GAC Aion

Очевидно, что подобные твердотельные аккумуляторы не будут дешёвыми, а потому выводить их на рынок GAC начнёт при помощи своего люксового бренда Hyper через пару лет, к тому времени освоив массовое производство таких батарей. Среднеразмерный электромобиль с такими тяговыми аккумуляторами сможет преодолевать без подзарядки более 1000 км. Кроме того, аккумуляторы нового типа будут быстрее заряжаться, станут более безопасными с точки зрения вероятности возгорания, а также в меньшей степени будут зависеть от температуры окружающего воздуха.

#электромобили #китайские производители #твердотельные аккумуляторы #тяговые батареи #gac
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