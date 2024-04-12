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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Вопрос о выделении субсидий Samsung в США будет решён на следующей неделе
Южнокорейская компания может получить более $6 млрд.

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Агентство Bloomberg сообщает, что на следующей неделе в техасском Тейлоре пройдёт церемония, посвящённая выделению властями США компании Samsung субсидий в размере более чем $6 млрд на строительство предприятий по выпуску чипов на территории данной страны. Предполагается, что Samsung в обмен на предоставление субсидий возьмёт на себя обязательства потратить около $44 млрд на развитие собственных производственных мощностей в США в течение нескольких последующих лет.

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Источник изображения: Bloomberg

До сих пор практика переговоров чиновников США с соискателями субсидий по «Закону о чипах» демонстрировала склонность правительства стимулировать производителей действовать более активно. В частности, TSMC по итогу пообещала наладить к 2028 году выпуск 2-нм чипов в Аризоне, а также построить третье предприятие в дополнение к двум первым. Не исключено, что от Samsung власти США потребуют аналогичных уступок, хотя она сама ранее заявляла, что готова в случае необходимости построить в США более десяти предприятий. В церемонии на следующей неделе, как сообщается, будет принимать участие и министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo).

С учётом уже обещанных прочим соискателям средств, власти США располагают фондом в размере около $18,7 млрд, которые можно направить на субсидирование строительства предприятий на территории США. Из этой суммы Samsung могут достаться более $6 млрд. Пока нет информации, положены ли корейской компании льготные кредиты в дополнение к указанной сумме безвозвратных субсидий, но Intel и TSMC их получат. Новое предприятие Samsung в Тейлоре, которое способно производить 4-нм чипы, как предполагается, начнёт работу ближе к следующему году.

#samsung #сша #полупроводники #субсидии #закон о чипах
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