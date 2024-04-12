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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китай в прошлом году увеличил затраты на закупку оборудования для выпуска чипов на 29%
И занял треть мирового рынка с точки зрения потребления.

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Статистика отраслевой ассоциации SEMI за прошлый год позволяет понять, в каких регионах планеты активнее всего осуществлялась закупка оборудования для производства чипов. Стремящийся к достижению самодостаточности Китай, например, обеспечил треть всех расходов на закупку оборудования для производства чипов и занял первое место в рейтинге, увеличив профильные затраты на 29% по сравнению с 2022 годом, до $36,6 млрд.

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Источник изображения: SEMI

К слову, всего в мире в прошлом году на оборудование для выпуска чипов было потрачено $106,25 млрд — это на 1,3% меньше, чем в рекордном для отрасли 2022 году. Северная Америка благодаря усилиям США по возрождению национальной полупроводниковой отрасли продемонстрировала рост профильных затрат на 15% до $12,05 млрд, но заняла лишь четвёртое место в мире по их величине. Она уступила не только Китаю, но и Южной Корее ($19,94 млрд), и Тайваню ($19,62 млрд). Если Южная Корея сократила затраты на закупки оборудования только на 7%, то Тайвань просел на все 27%.

Япония на пятом месте продемонстрировала снижение затрат на 5% до $7,93 млрд, а вот Европа тоже показала пусть и скромную, но положительную динамику с увеличением затрат на 3% до $6,46 млрд. Весь остальной мир сократил закупки на 39% до $3,65 млрд. Кстати, если в целом затраты производителей чипов на закупку оборудования для обработки кремниевых пластин выросли в прошлом году на 1%, то расходы на вспомогательное оборудование увеличились на 10%. Тестирование и упаковка чипов интересовали участников рынка в меньшей степени, поскольку на первом из направлений выручка поставщиков оборудования сократилась на 17%, а на втором сразу на 30%.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство
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