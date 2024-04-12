По итогам квартала в целом они упали, но гораздо слабее, чем предполагалось.

Аналитики Citi первоначально ожидали, что объёмы поставок ноутбуков по итогам марта вырастут последовательно на 21%, но имеющаяся в их распоряжении статистика позволяет говорить, что фактически они выросли на 44%. Правда, это не привело к последовательному росту поставок ноутбуков по итогам всего первого квартала, но такая динамика и не присуща данному периоду года. Если обычно объёмы поставок ноутбуков в первом квартале сокращаются на 17%, то в текущем году они сократились только на 5%.

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Источник изображения: AMD

Поскольку специалисты Citi рассчитывали на квартальное снижение объёмов поставок ноутбуков на 12%, итоговые 5% снижения стали для них более удачным результатом. По мнению аналитиков, Intel и AMD по итогам первого квартала смогут доложить об увеличении объёмов поставок процессоров. Рынок ПК уже давно на две трети определяется продажами ноутбуков, поэтому для финансовых результатов обоих поставщиков процессоров такая динамика будет очень важна. Intel о результатах квартала отчитается 25 апреля, а компания AMD сделает это 1 мая.