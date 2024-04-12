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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
К 2030 году электромобили Tesla будут проезжать по 1,6 млрд км в день в режиме автопилота
Все в совокупности, разумеется.

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Аналитики Morgan Stanley воодушевились сообщением о том, что электромобили Tesla за всю историю своего существования уже накатали 1,6 млрд километров в режиме автопилота. По их мнению, к 2030 году аналогичное расстояние в этом режиме они будут преодолевать за один день. Для обработки этого внушительного объёма информации потребуются соответствующие вычислительные мощности, и в итоге Tesla может стать крупнейшим покупателем ускорителей вычислений NVIDIA.

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Источник изображения: Tesla

Многое с точки зрения стратегии Tesla в этой сфере станет известно 8 августа — на этот день компания наметила мероприятие, посвящённое анонсу давно обещанного роботизированного такси. Появление в ассортименте продукции Tesla такого транспортного средства повысит внимание инвесторов к прогрессу компании на ниве разработки автопилота, ведь пока официальная позиция Илона Маска (Elon Musk) такова, что добиться полной автономности управления машины Tesla смогут к концу текущего года. Специалисты также считают, что создать полностью автоматизированную машину проще с точки зрения программного обеспечения, чем добиваться эволюции классических транспортных средств, которые позволяют человеку перехватывать управление при помощи традиционных руля и педалей.

#nvidia #аналитика #tesla #электромобили tesla #автопилот
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