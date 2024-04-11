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Марка Mercedes-Benz не столь категорична настроена ударными темпами переходить на электротягу, но давно предлагает покупателям приличный ассортимент люксовых электромобилей, и среди седанов флагманским среди них является EQS, который на рынки Европы и США впервые поступил в 2021 году. Теперь пришла пора обновлять эту модель, и EQS 2025 модельного года был анонсирован на этой неделе.
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Одной из отличительных черт новинки, помимо иного дизайна передней части, является торчащая из капота фирменная трёхлучевая звезда. В эпоху борьбы с аэродинамическим сопротивлением и угрозами для пешеходов такие элементы экстерьера удивляют, но здесь доводы дизайнеров и маркетологов, по всей видимости, оказались сильнее.
Все комплектации EQS нового модельного года по умолчанию оснащаются 55-дюймовым трёхсекционным дисплеем на передней панели, а ещё все экземпляры получают тепловой насос, позволяющий экономить заряд батареи как на обогрев, так и на охлаждение салона. Сидения заднего ряда, которые сделаны более комфортными и научились сильнее отклонять спинку, оснащены более эффективной системой подогрева. За доплату переднее пассажирское кресло можно оснастить системой складывания спинки, которая откроет обзор находящемуся на заднем правом сидении пассажиру.
Задние пассажиры также обрели возможность обогревать область плеч и шеи. К техническим новшествам следует отнести более эффективную систему рекуперации электроэнергии при торможении, а также увеличенную с 108 до 118 кВт‧ч ёмкость тяговой батареи. Полноприводные модификации EQS отныне способны отключать передний электродвигатель автоматически ради экономии заряда тяговой батареи. У полноприводных электромобилей других марок подобная функция пока встречается редко. На платформе EVA 2, помимо обновлённого EQS в кузове седан, будут построены одноимённый кроссовер, а также седан и кроссовер EQE.