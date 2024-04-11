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Новости Hardware Алексей Сычёв
Обновлённый электромобиль Mercedes-Benz EQS научился отключать переднюю ось для экономии заряда
А во лбу звезда горит — как в старые недобрые времена.

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Марка Mercedes-Benz не столь категорична настроена ударными темпами переходить на электротягу, но давно предлагает покупателям приличный ассортимент люксовых электромобилей, и среди седанов флагманским среди них является EQS, который на рынки Европы и США впервые поступил в 2021 году. Теперь пришла пора обновлять эту модель, и EQS 2025 модельного года был анонсирован на этой неделе.

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Источник изображения: Mercedes-Benz

Одной из отличительных черт новинки, помимо иного дизайна передней части, является торчащая из капота фирменная трёхлучевая звезда. В эпоху борьбы с аэродинамическим сопротивлением и угрозами для пешеходов такие элементы экстерьера удивляют, но здесь доводы дизайнеров и маркетологов, по всей видимости, оказались сильнее.

Источник изображения: Mercedes-Benz

Все комплектации EQS нового модельного года по умолчанию оснащаются 55-дюймовым трёхсекционным дисплеем на передней панели, а ещё все экземпляры получают тепловой насос, позволяющий экономить заряд батареи как на обогрев, так и на охлаждение салона. Сидения заднего ряда, которые сделаны более комфортными и научились сильнее отклонять спинку, оснащены более эффективной системой подогрева. За доплату переднее пассажирское кресло можно оснастить системой складывания спинки, которая откроет обзор находящемуся на заднем правом сидении пассажиру.

Источник изображения: Mercedes-Benz

Задние пассажиры также обрели возможность обогревать область плеч и шеи. К техническим новшествам следует отнести более эффективную систему рекуперации электроэнергии при торможении, а также увеличенную с 108 до 118 кВт‧ч ёмкость тяговой батареи. Полноприводные модификации EQS отныне способны отключать передний электродвигатель автоматически ради экономии заряда тяговой батареи. У полноприводных электромобилей других марок подобная функция пока встречается редко. На платформе EVA 2, помимо обновлённого EQS в кузове седан, будут построены одноимённый кроссовер, а также седан и кроссовер EQE.

#электромобили #mercedes-benz #электромобили мерседес #mercedes-benz eqs
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