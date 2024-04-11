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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA сохранит за собой как минимум три четверти рынка ускорителей вычислений
В ближайшие годы точно.

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На этой неделе компании Google, Intel и Meta Platforms в удивительном единодушии представили свои новые компоненты для ускорения вычислений в системах искусственного интеллекта. Казалось бы, они должны в той или иной мере конкурировать с продукцией NVIDIA, и представители трёх первых компаний на это рассчитывают. Однако, специалисты Bank of America склонны считать, что доминированию NVIDIA на рынке ускорителей вычислений в ближайшие несколько лет ничего угрожать не будет.

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Источник изображения: AFP/Getty Images

По их мнению, NVIDIA сохранит за собой более 75% в показателях выручки на этом рынке, а его ёмкость в текущем году превысит $90 млрд. К 2027 году ёмкость рынка ускорителей вычислений вырастет до $200 млрд, но на нём всё равно продолжит доминировать NVIDIA. "Облачные гиганты" типа Google, Amazon и Microsoft займут около 10-15 % рынка, а оставшиеся 10-15 % рынка поделят между собой Intel, AMD и разного рода стартапы. Популярности продукции NVIDIA будет способствовать широкое распространение её программных решений в корпоративном сегменте рынка, а также высокая производительность в соотношении с приемлемыми удельными расходами на эксплуатацию.

#amd #intel #nvidia #аналитика #искусственный интеллект #gpgpu #bank of america
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Выручка NVIDIA замедлит рост лишь в 2026 году, как считают аналитики
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