Он встретится с премьер-министром страны.

Американская компания Tesla стремительно теряет позиции на китайском рынке электромобилей, хотя на своём предприятии в Шанхае производит половину всех машин, реализуемых на мировом рынке. По информации Reuters, в двадцатых числах апреля Илон Маск (Elon Musk) отправится в Индию, чтобы принять участие в завершительном этапе переговоров по поводу строительства локального предприятия Tesla.

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Источник изображения: Tesla

Местные власти долго противились экспансии зарубежных производителей электромобилей, но недавно приняли новые правила, которые позволяют автопроизводителям рассчитывать на снижение таможенных пошлин с 100 до 15% в случае, если в локализованное производство машин на электротяге компания вложила не менее $500 млн. По слухам, индийское предприятие Tesla может обойтись компании в $2 млрд. На местном рынке электромобили пока занимают не более 2%, но он имеет большой потенциал роста. С этим согласен и сам Илон Маск, который недавно заявил, что индийский рынок заслуживает нормального доступа к электромобилям, как и любой другой.

По некоторым данным, праворульные версии электромобилей Tesla для индийского рынка уже начали собираться на предприятии компании в Германии. Для индийского премьера Нарендры Моди (Narendra Modi) договорённость с Tesla об организации производства электромобилей на территории страны может иметь особое значение на этапе предвыборной кампании, поскольку он рассчитывает остаться на своём посту на третий срок.