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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Micron сможет претендовать на $5 млрд субсидий для строительства предприятий в США
Вслед за южнокорейской компанией Samsung Electronics.

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Предвкушая принятие «Закона о чипах», американская компания Micron Technology в 2022 году заявила о намерениях вложить $100 млрд в течение 20 лет в развитие производственного комплекса в штате Нью-Йорк, а также вложить $15 млрд за 10 лет в новое предприятие в Айдахо. Как отмечают аналитики Citi, власти США вполне могут выделить на субсидирование этих проектов Micron около $5 млрд.

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Источник изображения: Micron Technology

Если не учитывать субсидии для нужд Samsung Electronics, которой на следующей неделе может достаться более $6 млрд, то в распоряжении Министерства торговли США ещё остаются около $22 млрд, которые будут распределены между приоритетными проектами строительства предприятий по производству чипов на территории страны. Свои гарантии уже получили Intel и TSMC, но представители Citi считают, что власти США не обделят вниманием и Micron Technology. В конце концов, это единственный американский производитель микросхем памяти, и власти страны заинтересованы, чтобы он развивал бизнес на территории США.

#сша #полупроводники #micron #субсидии #закон о чипах #micron technology
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