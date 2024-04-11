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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка NVIDIA замедлит рост лишь в 2026 году, как считают аналитики
Пока ей ничто особо не угрожает.

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После анонса компаниями Google и Intel своих новых ускорителей вычислений акции NVIDIA на этой неделе успели немного просесть от достигнутого 25 марта исторического максимума (на величину до 10% в пике), но к настоящему моменту отыграли потери вторника почти полностью. Формально, за время вчерашней торговой сессии акции NVIDIA успели вырасти в цене почти на 2% до $870,39 за штуку. Как отмечают упоминаемые CNBC аналитики D.A. Davidson, реальную угрозу для выручки NVIDIA наблюдаемые на рынке процессы начнут представлять только к 2026 году.

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Источник изображения: AFP/Getty Images

Уменьшение размера языковых моделей, появление альтернатив вычислителям NVIDIA в виде собственных разработок Google, Amazon и Intel, а также снижение объёмов инвестиций со стороны гигантов облачного рынка, по мнению авторов прогноза, приведёт к замедлению темпов роста выручка первой из компаний в 2026 году. Текущий год для неё будет выдающимся с точки зрения финансовых результатов, а следующий пока таит неопределённость, но с высокой вероятностью сохранения успеха.

#nvidia #аналитика #финансы #искусственный интеллект
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