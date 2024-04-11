Дома и стены помогают.

Как сообщает Nikkei Asian Review, лишающаяся доступа к передовому зарубежному оборудованию из-за санкций США китайская компания Huawei Technologies в этом году начнёт строить в одном из районов Шанхая крупный исследовательский центр, который в дальнейшем сможет обеспечить работой до 35 000 специалистов, занятых созданием разного рода оборудования для производства чипов. На строительство «научного городка» планируется потратить не менее $1,66 млрд, его площадь будет сопоставима с 224 футбольными полями, а для перемещения между строениями будут использоваться электропоезда.

реклама

Источник изображения: Huawei Technologies

Уже сейчас Huawei нанимает на работу специалистов с опытом взаимодействия с Intel, AMSL, TSMC, Applied Materials, KLA и другими зарубежными компаниями, так или иначе связанными с производством чипов. Соискателям предлагаются зарплаты в два раза выше, чем у конкурентов, но и условия труда многим из них покажутся невыносимыми. Один из претендентов признался в интервью Nikkei Asian Review, что в структуре Huawei приходится работать без выходных буквально круглыми сутками, и не все сотрудники могут выдержать такой темп, поэтому по истечении трёхлетнего контракта не все готовы его продлевать. С другой стороны, Huawei поставлена в такие условия, что ей жизненно необходимо в кратчайшие сроки разработать собственное оборудование для выпуска чипов, и в этом компанию наверняка поддерживают правительственные функционеры КНР.