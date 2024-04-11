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Новости Hardware Алексей Сычёв
Foxconn позаимствует у Huawei структуру управления со сменными генеральными директорами
Карусель-карусель, кто успел, тот и сел!

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С 2011 года китайская компания Huawei Technologies придерживается системы сменных генеральных директоров, которые занимают соответствующий пост на шесть месяцев, а в остальное время работают на других должностях в высшем руководстве компании. В частности, некоторое время назад компанией на протяжении шести месяцев руководила финансовый директор и дочь основателя компании Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou), которая в после уступила этот пост своему «сменщику».

Издание Reuters утверждает, что тайваньская Foxconn рассматривает возможность перехода к аналогичной структуре управления. Дело в том, что со времён основания Foxconn в 1974 году посты генерального директора и председателя директоров преимущественно занимал Терри Гоу (Terry Gou), который её и основал. После его отставки в 2019 году преемник в лице Янга Лю (Young Liu) придерживался той же практики, но это вызывало рост недовольства акционеров.

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Источник изображения: Foxconn

Идя навстречу пожеланиям инвесторов, Foxconn намеревается внедрить систему управления с четырьмя сменными генеральными директорами, которые будут чередоваться каждые шесть месяцев. При этом под их контролем будут находиться шесть основных подразделений компании, не являющиеся публичными. Контроль за тремя крупнейшими публичными компаниями в структуре этого холдинга, по всей видимости, сохранит за собой председатель совета директоров. Помимо профилактики коррупции, схема с ротацией генеральных директоров позволит повысить компетенции руководящего состава Foxconn и поднять эффективность его работы.

#foxconn #совет директоров #реструктуризация
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