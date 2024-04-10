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Новости Hardware Алексей Сычёв
Вскрытие показало, что в корпусе тяговой батареи Tesla Cybertruck полно свободного пространства
Почему так получилось, пока никто с уверенностью сказать не может.

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С одной стороны, габаритные размеры Tesla Cybertruck позволяли производителю снабдить этот электрический пикап довольно крупной тяговой батареей. С другой стороны, даже с учётом использования передовых ячеек типоразмера 4680 компания смогла наделить тяжёлую и большую машину тяговой батареей ёмкостью не более 123 кВт‧ч, и Cybertruck не смог на практике достичь первоначально заявленных несколько лет назад показателей дальности хода, как напоминает Electrek.

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Источник изображения: X, Munro Live

Более того, вскрытие корпуса тяговой батареи серийного экземпляра Tesla Cybertruck представителями Munro позволило установить, что внутреннее пространство не самым оптимальным образом используется — по высоте внутри корпуса батареи предостаточно свободного места. Вряд ли здесь можно разместить ячейки 4680 вторым ярусом, поэтому истинные причины такого компоновочного решения смогут пояснить только представители Tesla. Пока они лишь отшучиваются, говоря, что корпус тяговой батареи Cybertruck наполовину полон, а не наполовину пуст.

Напомним, что за доплату Cybertruck может оснащаться «удлинителем хода» — дополнительным аккумуляторным блоком, который размещается в кузове у стенки кабины. Не исключено, что Tesla ограничила наполнение штатной тяговой батареи пикапа ради снижения себестоимости или более справедливого распределения имеющихся квот на выпуск ячеек 4680. Батарея меньшей ёмкости также меньше весит, а это сказывается как на проходимости электромобиля, так и на дальности его хода.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #электрический пикап #тяговые аккумуляторы
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