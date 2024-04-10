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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Western Digital приступила к повышению цен на все накопители данных
Вряд ли конкуренты будут вести себя иначе.

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Вчера тайваньские СМИ распространили письмо старшего вице-президента Western Digital Скотта Дэвиса (Scott Davis), в котором он уведомляет крупных клиентов компании о вступившем в силу решении поднять цены на жёсткие диски и твердотельные накопители всех типов в текущем квартале, причём некоторая часть ассортимента продукции подорожала для крупных клиентов Western Digital с понедельника.

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Источник изображения: Western Digital

До розницы данное повышение, скорее всего, докатится с некоторой задержкой, но эксперты уже сейчас предупреждают, что цены могут вырасти на 5-10 %, если говорить о жёстких дисках, а твердотельные накопители могут подорожать ещё сильнее. Компания объясняет такую динамику цен не только высоким спросом на накопители в связи с бумом систем искусственного интеллекта, но и возникшими трудностями в цепочках поставок. Western Digital многие месяцы страдала от низких цен на память типа NAND, и теперь у неё появился шанс наверстать упущенную прибыль, а потому она вряд ли упустит эту возможность, как и все прочие участники рынка.

#финансы #hdd #цены #жёсткие диски #western digital #nand
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