Сильнее, чем ожидали аналитики.

На этой неделе компания TSMC сочла нужным предвосхитить публикацию подробного квартального отчёта, которая состоится 18 апреля, сообщив об увеличении квартальной выручки на 16,5% в годовом сравнении до суммы, эквивалентной $18,5 млрд по текущему курсу. Это самый резкий рост выручки за прошедшее с 2022 года время.

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Источник изображения: TSMC

Непосредственно в марте текущего года TSMC смогла выручить около $6,1 млрд, что на 34,3% больше прошлогоднего результата и на 7,5% больше в последовательном сравнении. Квартальная выручка TSMC оказалась ближе к верхней границе собственного прогноза компании ($18,8 млрд) и выше ожидавшихся аналитиками $18,2 млрд. На прошлой неделе представители компании заявили, что не считают нужным снижать годовой прогноз по выручке из-за произошедшего на прошлой неделе на Тайване землетрясения. Руководство TSMC по-прежнему считает, что по итогам текущего года выручка компании вырастет более чем на 20%.