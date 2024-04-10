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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Один из семи смартфонов Apple уже производится на территории Индии
Миграция за пределы Китая демонстрирует прогресс.

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Азиатские компании во многих случаях подводят итоги фискального года в начале апреля, поэтому предварительные результаты этой активности позволили Bloomberg заявить, что в прошлом фискальном году на территории Индии было выпущено в два раза больше Apple iPhone в стоимостном выражении, чем годом ранее. В отпускных ценах производителей сумма выросла до $14 млрд, и теперь 14% всех реализуемых в мире смартфонов Apple собираются в Индии. Другими словами, каждый седьмой iPhone делается в этой южноазиатской стране.

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Источник изображения: Apple

Foxconn выпускает до 67% всех iPhone индийской сборки, ещё 17% приходятся на Pegatron, а оставшиеся смартфоны Apple производятся на бывшем предприятии Wistron, которое в прошлом году приобрела индийская Tata Group. На контроль над одним из предприятий Pegatron на юге страны она тоже претендует, а ещё обе компании хотят совместными усилиями возвести новое предприятие по выпуску iPhone. В Индии собираются смартфоны семейств от iPhone 12 до iPhone 15, но в последнем случае на территории страны не собираются старшие модели Pro и Pro Max. Основная часть выпускаемых в Индии смартфонов Apple поставляется на экспорт, на местном рынке продукция марки занимает не более 6%.

#apple #индия #apple iphone
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