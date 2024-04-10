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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Электрический минивэн Zeekr 009 в новой версии будет напоминать лимузин
Не только комфортом, но и ценой.

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Китайские автопроизводители определённо считают минивэны транспортными средствами повышенной комфортности, а потому не устают плодить их модификации и в сегменте электромобилей премиального класса. По информации CnEVPost, принадлежащая Geely марка Zeekr в конце следующей недели представит новую версию электрического минивэна 009, который вместо шести исходных мест предложит только четыре.

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Источник изображения: Zeekr

Если внешне данный вариант Zeekr 009 не будет чем-то кардинально отличаться от рейстайлинговой машины, то внутри всё внимание будет сосредоточено на пассажирах второго ряда, который заметно отодвинется к «корме» и будет предлагать ещё более высокую степень комфорта. Помимо удобства входа и выхода, подобная компоновка обеспечит впечатляющий простор в районе ног пассажиров второго ряда. Регулировками оснащённых электроприводами кресел можно будет управлять с массивных подлокотников, сдвижные двери останутся электрифицированными, предусмотрена большая панорамная крыша, закрываемая изнутри шторкой.

Источник изображения: Zeekr

Салон от водителя и его возможного соседа справа будет отгорожен сплошной перегородкой, в которую встроен огромный дисплей. По бокам перегородки в районе средних стоек предусмотрены крупные ручки, за которые можно хвататься при входе и выходе из салона. Имеется даже небольшая вазочка для живых цветов в правой части перегородки.

Источник изображения: Zeekr

Самое интересное, что Zeekr эту модификацию минивэна 009 официально считает своей пятой моделью, хотя у того же купеподобного кроссовера 001 имеется «заряженный» вариант FR, который от него подобным образом не обособляется. Минивэн Zeekr 009 Guanghui, судя по предварительной информации, будет как минимум в два раза дороже исходной версии, которая стоит $69 150 на китайском рынке.

#электромобили #китайские производители #минивэн #zeekr #zeekr 009
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