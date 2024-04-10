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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск выручил на украинском контракте Starlink около $23 млн
Но в следующем месяце он истекает.

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Поставки терминалов спутниковой связи Starlink на территорию Украины первоначально были организованы компанией Илона Маска (Elon Musk) для поддержания гражданской инфраструктуры, но в дальнейшем их применение на передовой перестали скрывать, а западные источники позже даже утверждали, что эти средства связи используются и российской стороной вооружённого конфликта. Теперь агентство Bloomberg сообщает, что контракт на поставку терминалов спутниковой связи Starlink на территорию Украины принёс компании $23 млн выручки.

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Источник изображения: Getty Images

Контракт действует с июня прошлого года по май текущего включительно, и пока нет информации, будет ли он возобновляться и на каких условиях. В силу понятных причин официальные ведомства США подобную информацию никак публично не комментируют. Для аэрокосмического бизнеса Илона Маска, который гораздо больше зарабатывает на услугах по доставке американских военных спутников на орбиту Земли, упоминаемая сумма в $23 млн не столь существенна. Судя по его публичным высказываниям, в данной ситуации его больше интересует гуманитарная составляющая, причём упрёки в симпатиях российской стороне американский миллиардер уже парировал заявлениями о том, что в данном конфликте именно принадлежащие ему компании опосредованно способствовали нанесению РФ существенного ущерба.

#украина #илон маск #spacex #starlink #спутниковая связь
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