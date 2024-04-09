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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка от поставок только ускорителей NVIDIA H20 в Китай может достичь $12 млрд по итогам года
В этом году количество реализованных серверов для работы с ИИ более чем удвоится.

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Аналитики KeyBanc решили разнообразить рубрику биржевых прогнозов рассуждениями на тему способности NVIDIA и дальше наращивать выручку ударными темпами. По их мнению, потенциал китайского рынка многими экспертами недооценивается, и NVIDIA только на поставках в КНР адаптированных под требования экспортного контроля США в текущем году может выручить от $9 до $12 млрд.

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Источник изображения: NVIDIA

Ёмкость рынка серверов для работы с искусственным интеллектом в этом году увеличится более чем в два раза, как считают авторы прогноза. Новейшие ускорители NVIDIA GB200 в следующем году дадут поставщикам серверных систем на их основе выручить в общей сложности $140 млрд, как считают представители KeyBanc. При средней цене от $1,5 до $2 млн таких серверных систем в следующем году будет продано от 60 до 70 тысяч штук. Всё это позволяет поднять прогноз по курсовой стоимости акций NVIDIA с $1100 до $1200. В то же время, AMD выпустит в этом году около 500 тысяч ускорителей вычислений на основе GPU, выручив за них около $8 млрд, как ожидают эксперты.

#amd #nvidia #аналитика #финансы #искусственный интеллект
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ev_rus
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Вадим (Nvidia Hater)
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Ты как раз полный ноунейм -даже имени нет или оно Chat_gp ,такое ощущение что н тебе посты пишет.иначе непроходимую их тупизну не понять
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