В этом году количество реализованных серверов для работы с ИИ более чем удвоится.

Аналитики KeyBanc решили разнообразить рубрику биржевых прогнозов рассуждениями на тему способности NVIDIA и дальше наращивать выручку ударными темпами. По их мнению, потенциал китайского рынка многими экспертами недооценивается, и NVIDIA только на поставках в КНР адаптированных под требования экспортного контроля США в текущем году может выручить от $9 до $12 млрд.

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Источник изображения: NVIDIA

Ёмкость рынка серверов для работы с искусственным интеллектом в этом году увеличится более чем в два раза, как считают авторы прогноза. Новейшие ускорители NVIDIA GB200 в следующем году дадут поставщикам серверных систем на их основе выручить в общей сложности $140 млрд, как считают представители KeyBanc. При средней цене от $1,5 до $2 млн таких серверных систем в следующем году будет продано от 60 до 70 тысяч штук. Всё это позволяет поднять прогноз по курсовой стоимости акций NVIDIA с $1100 до $1200. В то же время, AMD выпустит в этом году около 500 тысяч ускорителей вычислений на основе GPU, выручив за них около $8 млрд, как ожидают эксперты.