Рынок почти восстановился до уровней, предшествующих пандемии.

В сезонном отношении первый квартал не является периодом высокого спроса на персональные компьютеры, но последствия пандемии в прошлом году чувствовались сильнее, поэтому свежая статистика IDC за первый квартал текущего года позволяет робко надеяться, что рынок приступил к своему возрождению. По крайней мере, в годовом сравнении объёмы поставок ПК за период выросли на 1,5 % до 59,8 млн штук.

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Источник изображения: IDC

Lenovo удалось сохранить первое место с долей рынка 23%, компания нарастила объёмы поставок в годовом сравнении на 7,8% до 13,7 млн штук. На втором месте оказалась HP Inc., которая практически демонстрировала стабильность с 12 млн поставленных ПК и долей в 20,1%. Dell Technologies на третьем месте сильно отстала со своими 9,3 млн ПК и долей не более 15,5%, к тому же поставки её продукции сократились в годовом сравнении на 2,2%.

Зато Apple на своём четвёртом месте чувствовала себя великолепно, увеличив объёмы поставок ПК сразу на 14,6% до 4,8 млн штук. Её доля на мировом рынке за год выросла с 7,1 до 8,1 %, это можно объяснить прогрессом процессоров собственной разработки, а также наличием низкой базы для сравнения в первом квартале прошлого года. Попутно отмечается, что объёмы поставок ПК в целом в мире впервые вернулись на уровень до пандемии, приблизившись к тем 60,5 млн изделий, которые были отгружены в первом квартале 2019 года.