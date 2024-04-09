После того инцидента в Сан-Франциско, который случился в начале октября.

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные осведомлённые источники сообщает, что на этой неделе компания Cruise может возобновить тестирование беспилотных такси в аризонском Финиксе после того, как по собственной инициативе приостановила его в октябре прошлого года после наезда одного из прототипов на пешехода в Сан-Франциско.

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Источник изображения: Cruise

Помимо Финикса, по состоянию на начало октября прошлого года, Cruise осуществляла коммерческие перевозки на беспилотных такси в Сан-Франциско и Остине, штат Техас. В Аризоне деятельности компании распространялась на 20 районов Финикса, по которым беспилотные такси либо ездили с пассажирами на борту, либо собирались это сделать после сбора достаточного объёма картографической информации. Власти Финикса достаточно благожелательно относились к деятельности Cruise, поэтому разрешение на возобновление перевозок пассажиров на беспилотных такси они наверняка выдадут без колебаний. Тем более, что Cruise обещает оставить на водительском месте страхующих автоматику испытателей.