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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск назвал нехватку чипов NVIDIA одним из препятствий для появления более совершенного искусственного интеллекта
Скоро ещё одной проблемой станет дефицит электроэнергии.

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Основанный летом прошлого года стартап xAI, по словам Илона Маска (Elon Musk), на которые ссылается Reuters, сейчас активно разрабатывает более совершенные версии чат-бота Grok, и ближайшую представить к маю текущего года. Между тем, в этой сфере тоже есть проблемы, и нехватку ускорителей вычислений NVIDIA Маск считает одной из них. Как он отметил, для обучения модели Grok 2 потребовалось около 20 000 ускорителей NVIDIA H100, а для Grok 3 и последующих моделей потребуется более 100 000 ускорителей NVIDIA H100.

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Источник изображения: Reuters

Во-вторых, как считает миллиардер, уже в следующие пару лет развитие систем искусственного интеллекта начнёт сдерживать нехватка энергетических ресурсов. При этом, по мнению Маска, превосходящий по своим когнитивным способностям умнейших людей «сильный» искусственный интеллект (AGI) будет создан уже в следующем, либо в 2026 году.

Затронул глава Tesla и тему конкурентной угрозы для компании со стороны китайских производителей, назвав её самой сильной. По его словам, китайские производители электромобилей сейчас являются самыми конкурентоспособными в мире. Ранее он уже предрекал, что в случае отсутствия торговых барьеров китайские автопроизводители просто разорят конкурентов на мировом рынке.

#nvidia #искусственный интеллект #илон маск
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